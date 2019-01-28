В Купчино выбивание долгов закончилось поножовщиной и смертью человека

СЕГОДНЯ 13:01 2019-01-28T13:01:37+03:00

Житель Купчино хотел выбить долг, а убил одного и ранил другого знакомого. Фото: Олег ЗОЛОТО

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Смертью человека закончилось выяснение отношений из-за долга в Купчино. Трагедия разыгралась 26 января в одном из домов на Софийской улице. Здесь 33-летний мужчина попытался получить деньги назад от свои знакомых, но не сдержался и напал с ножом на обоих.

- На лестничной площадке был обнаружен труп 25-летнего мужчины. Еще один местный житель 1985 года рождения был госпитализирован в тяжелом состоянии, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

После звонка в полицию, поисками подозреваемого занялись сотрудники правоохранительных органов из Фрунзенского района. По горячим следам они задержали злоумышленника, который ранее был замечен на месте преступления.

Главным следственным управлением СК РФ по Петербургу в отношении мужчины возбуждено два уголовных дела по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство». Сумма долга, из-за которого разыгралась трагедия, не называется.