Прокуратура признала брак петербурженки с мигрантом фиктивным и развела супругов

СЕГОДНЯ 13:33 2019-01-28T13:33:02+03:00

Теперь гражданину Таджикистана придется искать другой способ, чтобы законно остаться в России

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Настоящая любовь, или обман государства – такую задачу решали сотрудники петербургской прокуратуры, когда проверяли брак жительницы Северной столицы и гражданина Таджикистана по просьбе миграционной службы.

- Установлено, что ранее зарегистрированные отношения обладают признаками фиктивности, - сообщает пресс-служба ведомства.

На эту мысль прокурорских работников навело то, что муж с женой не жили вместе, не имели общих детей или совместного хозяйства. По мнению инспекторов, целью заключения брака было получения мигрантом российского гражданства в упрощенном порядке.

Суд Петродворцового района Петербурга внял доводам прокуратуры и развел супругов, признав их брак недействительным. Теперь приезжему из Таджикистана придется найти другой вариант, чтобы задержаться в России. И на этот раз лучше законный.