2019-01-28T13:52:01+03:00
Общество

На загруженных маршрутах увеличат количество автобусов

Дополнительные машины выйдут на дороги уже с 1 февраля
Петр КИБЕР
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"Пассажиравтотранс" увеличит число автобусов на загруженных маршрутах."Пассажиравтотранс" увеличит число автобусов на загруженных маршрутах.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Мало кто из горожан радуется, ожидая на остановке свой автобус. 10, 15, а тем более 20 минут, особенно в такой мороз, как сегодня (а в понедельник, 28 января было 20 градусов ниже ноля)- сомнительное удовольствие. Но с 1 февраля жизнь пассажиров трех маршрутов станет лучше. На эти направления выйдут дополнительные машины.

- На маршрут номер 180 «Улица Жени Егоровой - Камышовая улица» ежедневно будут направляться 2 дополнительных автобуса. Это позволит сократить интервалы движения в утренний и вечерний часы пик с 24 до 16 минут, - сообщает пресс-служба «Пассажиравтотранса».

Также с 1 февраля на два по будням и один по выходным увеличится количество машин на маршруте номер 198, который идет от улицы Жени Егоровой до метро «Парнас». Здесь ожидание транспорта сократится с 17 до 12 минут.

Дополнительные три автобуса по буднями выходным выйдут на маршрут 327 от Колпино до метро «Пролетарская». Здесь время ожидания сократится с 20 до 10 минут в среднем.

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