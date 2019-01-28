На загруженных маршрутах увеличат количество автобусов

СЕГОДНЯ 13:52 2019-01-28T13:52:01+03:00

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Мало кто из горожан радуется, ожидая на остановке свой автобус. 10, 15, а тем более 20 минут, особенно в такой мороз, как сегодня (а в понедельник, 28 января было 20 градусов ниже ноля)- сомнительное удовольствие. Но с 1 февраля жизнь пассажиров трех маршрутов станет лучше. На эти направления выйдут дополнительные машины.

- На маршрут номер 180 «Улица Жени Егоровой - Камышовая улица» ежедневно будут направляться 2 дополнительных автобуса. Это позволит сократить интервалы движения в утренний и вечерний часы пик с 24 до 16 минут, - сообщает пресс-служба «Пассажиравтотранса».

Также с 1 февраля на два по будням и один по выходным увеличится количество машин на маршруте номер 198, который идет от улицы Жени Егоровой до метро «Парнас». Здесь ожидание транспорта сократится с 17 до 12 минут.

Дополнительные три автобуса по буднями выходным выйдут на маршрут 327 от Колпино до метро «Пролетарская». Здесь время ожидания сократится с 20 до 10 минут в среднем.