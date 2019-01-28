2019-01-28T14:07:27+03:00
Происшествия

Труп петербурженки, спрятанный в мусоре, нашли возле магазина на Шаумяна

Полиция Красногвардейского района выясняет обстоятельства смерти молодой женщины
Лилия КОЗЛОВА
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Труп женщине нашли в мусоре в субботу в Петербурге Фото: архив "КП"Труп женщине нашли в мусоре в субботу в Петербурге Фото: архив "КП"
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На проспекте Шаумяна в Красногвардейском районе Петербурга рядом с продуктовым магазином обнаружили труп женщины. Тело было завалено мусором, так чтобы оно было незаметно. Об этом стало известно в понедельник, 28 января. Полиция города устанавливает обстоятельства гибели женщины.

- Тело женщины было обнаружено в субботу, 26 января, в одноэтажном заброшенном здании рядом с продуктовым магазином у дома 50 по проспекту Шаумяна, - говорится в группе «Экстренный вызов Санкт-Петербург».

Неизвестно, сколько по времени труп несчастной пролежал в укрытии, так как он был завален мусором и тряпками. Погибшая женщина была одела в темное пальто с меховой отделкой на капюшоне, красный свитер и темные брюки.

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