Нелегальных перевозчиков в Ленобласти «выводят из сумрака»

СЕГОДНЯ 14:26 2019-01-28T14:26:53+03:00

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Управление по транспорту в Ленинградской области в понедельник, 28 января, подвело годовой итог рейдов по поимке нелегальных перевозчиков. За 2018 год проверено полторы тысячи автобусов, возбуждено 434 административных дел. Специальная межведомственная транспортная комиссия, которая состоит из сотрудников ГКУ «Леноблтранс», ГИБДД, Ростехнодзора, миграционной и налоговой служб, провела 107 рейдов в 12 районах региона, выявляя незаконный бизнес.

- После проверок на спецстоянку было эвакуировано 45 автобусов. Это — самая действенная мера, ведь таким образом недобросовестный бизнесмен лишается возможности зарабатывать, - рассказал замначальника управления по транспорту Ленобласти Михаил Присяжнюк.

Одним из основных нарушений, помимо запрещённого дублирования трассы официального перевозчика, является отсутствие страховки жизни пассажиров. Штраф за это может составить до миллиона рублей, пояснил чиновник.

Больше всего «нелегалов» можно встретить на дорогах Гатчинского, Тосненского и Ломоносовского районов. Как правило, они используют популярные маршруты от населенного пункта до ближайшей станции метро в Петербурге.