2019-01-28T14:26:53+03:00
Общество

Нелегальных перевозчиков в Ленобласти «выводят из сумрака»

В регионе подведи годовой итог по поимке недобросовестных бизнесменов
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
В Ленобласти подвели годовые итоги рейдов по поимке нелегальных перевозчиковВ Ленобласти подвели годовые итоги рейдов по поимке нелегальных перевозчиковФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Изменить размер текста:

Управление по транспорту в Ленинградской области в понедельник, 28 января, подвело годовой итог рейдов по поимке нелегальных перевозчиков. За 2018 год проверено полторы тысячи автобусов, возбуждено 434 административных дел. Специальная межведомственная транспортная комиссия, которая состоит из сотрудников ГКУ «Леноблтранс», ГИБДД, Ростехнодзора, миграционной и налоговой служб, провела 107 рейдов в 12 районах региона, выявляя незаконный бизнес.

- После проверок на спецстоянку было эвакуировано 45 автобусов. Это — самая действенная мера, ведь таким образом недобросовестный бизнесмен лишается возможности зарабатывать, - рассказал замначальника управления по транспорту Ленобласти Михаил Присяжнюк.

Одним из основных нарушений, помимо запрещённого дублирования трассы официального перевозчика, является отсутствие страховки жизни пассажиров. Штраф за это может составить до миллиона рублей, пояснил чиновник.

Больше всего «нелегалов» можно встретить на дорогах Гатчинского, Тосненского и Ломоносовского районов. Как правило, они используют популярные маршруты от населенного пункта до ближайшей станции метро в Петербурге.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
УФАС заинтересовалось непристойной рекламой бара в центре Петербурга
Дорожники укладывают асфальт прямо в снег на Салова
В Петербурге ожидается эпидемия гриппа
Беглов поздравил с победой чемпионку Европы по фигурному катанию Софью Самодурову
Рецидивист, разбив окно, проник в детский сад во Всеволожском районе Ленобласти
Парень заманил шестилетнюю девочку в сарай и совершил сексуальное насилие
Пьяная мать до крови избила свою 13-летнюю дочь в Петербурге
Следком завершил расследования дела о смерти балетмейстера Мариинки у стоматолога
«Метрострой» получил шесть исков от «Водоканала» и других частных компаний в один день
Инфляция на Северо-Западе оказалась ниже средней по России
Труп петербурженки, спрятанный в мусоре, нашли возле магазина на Шаумяна
На загруженных маршрутах увеличат количество автобусов
Прокуратура признала брак петербурженки с мигрантом фиктивным и развела супругов
В Купчино выбивание долгов закончилось поножовщиной и смертью человека
Документальный фильм «Песни Победы» презентуют в кинотеатре «Аврора»
1056 аварий: Прошедшие выходные побили рекорд по количеству ДТП в Петербурге
Петербургский экстремал проехал по КАДу на ватрушке
Опасную горку у ТРЦ «РИО» в Купчино демонтируют по требованию прокуратуры
Из-за обрыва проводов в Купчино встали трамваи, а на Ленинском проспекте - троллейбусы
В Петербурге умерла олимпийская чемпионка Нина Балдычева
Я паркуюсь как лыжник: На 2-ом Муринском проспекте легковушка забралась на сугроб
В руках у 12-летнего жителя Адмиралтейского района взорвалась петарда
У СКК выстроили число 75 из машин в честь годовщины снятия блокады
Прогноз погоды на 28 января: Рабочая неделя в Петербурге началась с 20-градусных морозов
Юрий Лодыгин покинул «Зенит»
Стало известно, с кем сразится Мария Шарапова в дебютном матче на St. Petersburg Ladies Trophy
«Сильное впечатление»: Владимир Путин посетил выставку, посвященную блокаде Ленинграда