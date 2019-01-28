Инфляция на Северо-Западе оказалась ниже средней по России

СЕГОДНЯ 14:35 2019-01-28T14:35:28+03:00

А на Северо-Западе инфляция меньше, чем по России. Вы почувствовали? Фото: Евгения ГУСЕВА

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В конце января Банк России подвел итоги 2018 года по инфляционным показателям, и оказалось, что рост цен в Северо-Западном федеральном округе составил 4,1 процента, что на 0,2 процента меньше, чем в среднем по стране.

- Если брать показатели за последний месяц, то росту инфляции способствовало подорожание таких продуктов, как мясо, овощи и фрукты, - сообщает пресс-служба Банка России.

При этом фрукты и овощи зимой дорожают сезонно, а вот в цене мяса существенную прибавку обеспечили возросшая стоимость топлива и кормов. Этим же объясняется подросшая цена десятка (а кое-где и «девятка» яиц).

Впрочем, как уверяют эксперты, плановые показатели в 4 процента декабря 2018-го к декабрю 2017-го не превышены.

Впрочем, специалисты признали увеличение темпов инфляции. Так, за 2018 год самый низкий показатель на Северо-Западе оказался у Архангельской области – 3,8 процента, а самый высокий - в Коми – 5,1 процента.