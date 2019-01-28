2019-01-28T15:14:23+03:00
Происшествия

Следком завершил расследования дела о смерти балетмейстера Мариинки у стоматолога

По версии следствия, виновником трагедии стал врач-анестезиолог
Петр КИБЕР
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СК завершил дело о смерти балетмейстера Мариинки. Фото: Пресс-служба Мариинского театра.СК завершил дело о смерти балетмейстера Мариинки. Фото: Пресс-служба Мариинского театра.
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Главное Следственное управление СК РФ по Петербургу завершило расследование смерти балетмейстера Мариинского театра Сергея Вихарева, который скончался на приеме у стоматолога.

- По версии следствия, 2 июня 2017 года обвиняемый, состоящий в должности врача анестезиолога-реаниматолога, ввел потерпевшему внутривенно дозу препарата «Пропофол», явно превышающую рекомендуемую, - сообщает пресс-служба Следкома.

При этом медик не только не провел обследование перед анестезией, но и продолжал вводить препарат, пока у пациента стоматологической клиники не изменился цвет кожи и сердечный ритм.

Только когда сердце Сергея Вихарева почти остановилось, врачи начали реанимировать балетмейстера, однако было уже поздно, и мужчина скончался.

Позднее по факту происшествия в отношении 56-летнего анестезиолога было заведено уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, причинение смерти по неосторожности». Сейчас расследование завершено, дело готово к передаче в суд.

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