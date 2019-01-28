2019-01-28T15:25:55+03:00
Происшествия

Пьяная мать до крови избила свою 13-летнюю дочь в Петербурге

Испуганная бабушка девочки сразу же вызвала полицию
Лилия КОЗЛОВА
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Пьяная мать избила свою дочь в Петербурге на глазах у бабушкиПьяная мать избила свою дочь в Петербурге на глазах у бабушкиФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В одной семье в Петербурге разыгралась драма. В прошлую среду, 23 января, поздно вечером наряд Росгвардии задержал нетрезвую 38-летнюю женщину у нее дома. Охранников правопорядка вызвала мать петербурженки, так как та жестоко избивала свою 13-летнюю дочь.

- Пьяная женщина вечером в среду, находясь дома на проспекте Ветеранов Кировского района Петербурга, начала вести себя агрессивно и вылила злость на свою дочь, избив ее. В это время в квартире находилась бабушка девочки, которая сражу же стала звать на помощь и звонить в полицию, - сообщили в пресс-службе Росгвардии.

На вызов быстро прибыл наряд вневедомственной охраны, который остановил женщину, задержал ее и доставил в полицию. Девочка была передана в руки медикам. После материнских побоев у нее появились ссадины и кровоподтеки.

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