2019-01-28T15:48:10+03:00
Происшествия

Парень заманил шестилетнюю девочку в сарай и совершил сексуальное насилие

В Ленобласти осудили 22-летнего гражданина, напавшего на малолетнюю в поселке Сосново
Лилия КОЗЛОВА
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В Ленобласти осудили 22-летнего парня, совершившего сексуальное насилие в отношении ребенка Фото: архив "КП"В Ленобласти осудили 22-летнего парня, совершившего сексуальное насилие в отношении ребенка Фото: архив "КП"
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Суд Ленинградской области признал виновным 22-летнего иностранного гражданина в том, что он совершил насильственные действия сексуального характера в отношении шестилетней девочки, а также вынес приговор по этому делу. За свое преступление мужчина отправится в тюрьму строгого режима на двенадцать лет.

- Это ужасное преступление случилось утром 7 августа 2018 года в поселке Сосново Приозерского района Ленобласти. Маленькая девочка зашла в сарай, где парень держал кролика. Там он напал на малышку и, применив силу, совершил действия сексуального характера, - сообщает следственный комитет 47 региона.

Во время следствия выяснилось, что этот парень жил в этом месте с марта 2018 года, перебравшись поближе к своим родственникам. Кроме того, последнее время он незаконно находился в России.

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