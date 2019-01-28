2019-01-28T16:03:54+03:00
Происшествия

Рецидивист, разбив окно, проник в детский сад во Всеволожском районе Ленобласти

Опасного мужчину задержали до того, как он успел совершить задуманное
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Ранее судимый за кражи мужчина проник в детский сад в Ленобласти Фото: архив "КП"Ранее судимый за кражи мужчина проник в детский сад в Ленобласти Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

Утром в субботу, 27 января, неоднократно судимый 42-летний мужчина проник в помещение детского сада в деревне Старая Всеволожского района Ленинградской области. Но совершить свое злодеяние он не успел, так как его быстро задержали сотрудники Росгвардии, которые прибыли на место, так как в здании сработала тревожная кнопка.

- Мужчина пролез в детский сад на Верхней улице в деревне Старая через разбитое окно. Когда к дошкольному учреждение приехали правоохранители, он попытался спрятаться в здании, но ему это не удалось, - сообщили в пресс-службе вневедомственной охраны.

Когда 42-летнего гражданина доставили в полицию, выяснилось, что его неоднократно судили за кражу. Зачем он в этот раз пролез в детский сад, не известно. Однако, вполне возможно, что его целью снова было чужое имущество.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
УФАС заинтересовалось непристойной рекламой бара в центре Петербурга
Дорожники укладывают асфальт прямо в снег на Салова
В Петербурге ожидается эпидемия гриппа
Беглов поздравил с победой чемпионку Европы по фигурному катанию Софью Самодурову
Парень заманил шестилетнюю девочку в сарай и совершил сексуальное насилие
Пьяная мать до крови избила свою 13-летнюю дочь в Петербурге
Следком завершил расследования дела о смерти балетмейстера Мариинки у стоматолога
«Метрострой» получил шесть исков от «Водоканала» и других частных компаний в один день
Инфляция на Северо-Западе оказалась ниже средней по России
Нелегальных перевозчиков в Ленобласти «выводят из сумрака»
Труп петербурженки, спрятанный в мусоре, нашли возле магазина на Шаумяна
На загруженных маршрутах увеличат количество автобусов
Прокуратура признала брак петербурженки с мигрантом фиктивным и развела супругов
В Купчино выбивание долгов закончилось поножовщиной и смертью человека
Документальный фильм «Песни Победы» презентуют в кинотеатре «Аврора»
1056 аварий: Прошедшие выходные побили рекорд по количеству ДТП в Петербурге
Петербургский экстремал проехал по КАДу на ватрушке
Опасную горку у ТРЦ «РИО» в Купчино демонтируют по требованию прокуратуры
Из-за обрыва проводов в Купчино встали трамваи, а на Ленинском проспекте - троллейбусы
В Петербурге умерла олимпийская чемпионка Нина Балдычева
Я паркуюсь как лыжник: На 2-ом Муринском проспекте легковушка забралась на сугроб
В руках у 12-летнего жителя Адмиралтейского района взорвалась петарда
У СКК выстроили число 75 из машин в честь годовщины снятия блокады
Прогноз погоды на 28 января: Рабочая неделя в Петербурге началась с 20-градусных морозов
Юрий Лодыгин покинул «Зенит»
Стало известно, с кем сразится Мария Шарапова в дебютном матче на St. Petersburg Ladies Trophy
«Сильное впечатление»: Владимир Путин посетил выставку, посвященную блокаде Ленинграда