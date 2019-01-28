Рецидивист, разбив окно, проник в детский сад во Всеволожском районе Ленобласти

СЕГОДНЯ 16:03 2019-01-28T16:03:54+03:00

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Утром в субботу, 27 января, неоднократно судимый 42-летний мужчина проник в помещение детского сада в деревне Старая Всеволожского района Ленинградской области. Но совершить свое злодеяние он не успел, так как его быстро задержали сотрудники Росгвардии, которые прибыли на место, так как в здании сработала тревожная кнопка.

- Мужчина пролез в детский сад на Верхней улице в деревне Старая через разбитое окно. Когда к дошкольному учреждение приехали правоохранители, он попытался спрятаться в здании, но ему это не удалось, - сообщили в пресс-службе вневедомственной охраны.

Когда 42-летнего гражданина доставили в полицию, выяснилось, что его неоднократно судили за кражу. Зачем он в этот раз пролез в детский сад, не известно. Однако, вполне возможно, что его целью снова было чужое имущество.