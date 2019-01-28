2019-01-28T16:19:57+03:00
Спорт

Беглов поздравил с победой чемпионку Европы по фигурному катанию Софью Самодурову

Петербургская фигуристка в пятницу, 25 января, опередила олимпийскую чемпионку Алину Загитову
Лилия КОЗЛОВА
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Беглов поздравил с победой на Чемпионате Европы по фигурному катанию Софью СамодуровуБеглов поздравил с победой на Чемпионате Европы по фигурному катанию Софью СамодуровуФото: Артем КИЛЬКИН
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В пятницу, 25 января, юная фигуристка, 16-летняя Софья Самодурова показала высший класс на льду. На Чемпионате Европы по фигурному катанию на коньках в Минске ученица петербургского тренера Алексея Мишина стала победительницей, выиграв соревнования и оставив позади себя олимпийскую чемпионку Алину Загитову. С триумфом спортсменку поздравил временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов.

- Ваш успех на льду в Минске – триумф отечественного спорта, символ преемственности фигуристов Северной столицы. Вы достойно продолжаете великие традиции прославленных ленинградских-петербургских мастеров ледового искусства, - выразил слова поздравления врио градоначальника.

Также Беглов поздравил и поблагодарил за отличные успехи тренера фигуристки Алексея Мишина.

Софья Самодуров одержала победу на соревнованиях с результатом 213,84 балла. От нее отстала Загитова, набрав 198,34 балла. Еще одна петербурженка Станислава Константинова, участвующая в чемпионате, чуть было не вошла в тройку лидеров, показав результат в 187,72 балла.

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