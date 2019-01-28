2019-01-28T16:43:42+03:00
Здоровье

В Петербурге ожидается эпидемия гриппа

Медики предупреждают, что пик заболеваемости придется на февраль и начало марта
Лилия КОЗЛОВА
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Эпидемия гриппа и ОРВИ начнется в Петербурге в феврале и продлится до мартаЭпидемия гриппа и ОРВИ начнется в Петербурге в феврале и продлится до мартаФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Жителям Петербурга пора приступить к укреплению иммунитета. На данный момент грипп и ОРВИ подкашивают жителей города, но не в больших количествах. А вот уже в ближайшее время ожидается настоящая эпидемия заболевания.

- Грипп циркулируется в среде примерно на 60%. В основном речь идет о типах вируса H1N1 H3N2, к которым врачи готовились, проводя вакцинацию. Этой зимой в Петербурге прививку от гриппа сделали около 50,8% населения, - передают слова начальника отдела эпидемиологического надзора Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу Ирина Чхинджерия «Невские новости».

Проще всего подхватить простуду будет в конце зимы. В основном эпидемия продержится в феврале и начале марта. И не стоит относиться к своему здоровью халатно, так как уже за этот сезон в Петербурге два человека скончались от гриппа.

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