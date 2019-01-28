2019-01-28T17:25:09+03:00
Общество

Дорожники укладывают асфальт прямо в снег на Салова

В Петербурге заметили работников, производивших ремонт заледеневшей дороги
Лилия КОЗЛОВА
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Жители Петербурга возмутились ремонту дороги зимойЖители Петербурга возмутились ремонту дороги зимойФото: СОЦСЕТИ
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В России, как говорится, две беды - дураки и дороги. И второе, по всей видимости, вытекает из первого, читают возмущенные петербуржцы. Так, во Фрунзенском районе Петербурга на улице Салова в понедельник, 28 января, работники укладывают асфальт прямиком в снег. Жители города в социальных сетях посчитали, что ремонт дороги идет несвоевременно.

- Это новые зимние технологии, - стали шутить петербуржцы в социальной сети.

Жители города стали возмущаться такому ремонту. Ведь, укладывать асфальт на обледеневшую дорогу – не практично. Многие отметили, что с приходом весны, когда лед и снег растают и вода уйдет в землю, вместе с ними начнет проваливаться и дорожное полотно.

Однако, на самом деле, укладка асфальта зимой вполне допустима. Для этого надо соблюдать специальные технологии.

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