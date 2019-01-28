Пьяный мужчина сломал нос девушке микрофоном на дискотеке Петербурга

СЕГОДНЯ 18:33 2019-01-28T18:33:49+03:00

Под утро в воскресение в ночном заведении Московского района нетрезвый посетитель напал на 25-летнюю женщину

Изменить размер текста: A A

В Петербурге 25-летняя девушка отправилась вечером в субботу, 25 января, отдохнуть в ночное заведение. Уже ранним утром она оказалась участницей конфликта, в котором 33-летний пьяный мужчина напал на нее, сломав при этом ей нос. Орудием для побоев стал микрофон.

- В 5:49 часов утра в воскресение, 26 января, сотрудники Росгвардии задержали нетрезвого мужчину в одном из заведений в торговом центре на Шереметьевском улице в Московском районе города на Неве.

Девушка и мужчина проводили ночь в одном развлекательном заведении. В какой-то момент между ними завязался конфликт. 33-летний гражданин, в пылу спора, бросил в лицо оппонентки микрофон и попал прямо в нос. Сотрудники ТЦ нажали «тревожную кнопку» и на вызов незамедлительно прибыли росгвардейцы, которые и задержали драчуна. Пострадавшая девушка оказалась в 26-й городской больнице.