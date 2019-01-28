2019-01-28T18:33:49+03:00
Происшествия

Пьяный мужчина сломал нос девушке микрофоном на дискотеке Петербурга

Под утро в воскресение в ночном заведении Московского района нетрезвый посетитель напал на 25-летнюю женщину
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Петербуржец сломал микрофоном нос девушке в ночном клубеПетербуржец сломал микрофоном нос девушке в ночном клубеФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

В Петербурге 25-летняя девушка отправилась вечером в субботу, 25 января, отдохнуть в ночное заведение. Уже ранним утром она оказалась участницей конфликта, в котором 33-летний пьяный мужчина напал на нее, сломав при этом ей нос. Орудием для побоев стал микрофон.

- В 5:49 часов утра в воскресение, 26 января, сотрудники Росгвардии задержали нетрезвого мужчину в одном из заведений в торговом центре на Шереметьевском улице в Московском районе города на Неве.

Девушка и мужчина проводили ночь в одном развлекательном заведении. В какой-то момент между ними завязался конфликт. 33-летний гражданин, в пылу спора, бросил в лицо оппонентки микрофон и попал прямо в нос. Сотрудники ТЦ нажали «тревожную кнопку» и на вызов незамедлительно прибыли росгвардейцы, которые и задержали драчуна. Пострадавшая девушка оказалась в 26-й городской больнице.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жилой дом полыхает в Ломоносовском районе Ленобласти
Турнир в США «Mrs Hockey Invite» впервые принял хоккейную команду из России «Aglyty Blades»
За дорожное хамство петербуржцы оказались на скамье подсудимых
На Волхонском шоссе прикрыли незаконную свалку
Стая ворон атакует сову, примостившуюся во дворе на улице Турку
Ветераны и сотрудники «Водоконала Петербурга» оставили послание будущим поколениям
УФАС заинтересовалось непристойной рекламой бара в центре Петербурга
Дорожники укладывают асфальт прямо в снег на Салова
В Петербурге ожидается эпидемия гриппа
Беглов поздравил с победой чемпионку Европы по фигурному катанию Софью Самодурову
Рецидивист, разбив окно, проник в детский сад во Всеволожском районе Ленобласти
Парень заманил шестилетнюю девочку в сарай и совершил сексуальное насилие
Пьяная мать до крови избила свою 13-летнюю дочь в Петербурге
Следком завершил расследования дела о смерти балетмейстера Мариинки у стоматолога