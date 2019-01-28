2019-01-28T18:58:39+03:00
Общество

Ветераны и сотрудники «Водоконала Петербурга» оставили послание будущим поколениям

«Капсулу времени» откроют в 2058 году
Лилия КОЗЛОВА
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Ветераны и сотрудники "Водоканала Петербурга" заложили "капсулу времени"Ветераны и сотрудники "Водоканала Петербурга" заложили "капсулу времени"Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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В понедельник, 28 января, нынешние и бывшие сотрудники «Водоканала Петербурга», ветераны Великой Отечественной войны приняли участие в памятных мероприятиях, в честь 75-й годовщины полного освобождения Ленинграда от вражеской блокады. Во время церемонии они заложили «капсулу времени» с посланием будущему коллективу предприятия в 2058 год.

- Десятилетиями мы продолжаем дело наших предшественников, стараемся оправдать их надежды и превзойти ожидания. И хотим, чтобы будущие работники были лучше нас во всем! Чтобы они сохранили и приумножили все наши достижения, повышали качество жизни горожан и помогали Водоканалу оставаться лидером отрасли. Мы также верим, что наши потомки сохранят в своих сердцах благодарность к поколению победителей в Великой Отечественной войне и передадут память о них своим детям и внукам, - отметил гендиректор «Водоканала» Евгений Целиков.

Дата церемонии закладки послания в будущее не случайна, так как во время блокады работники «Водоканала» приложили множество усилий и сделали все возможное для того, чтобы водопроводная сеть в Ленинграде работала и город выжил. Внутри капсулы находится текст и видеопослание от детей сотрудников организации, которые рассказывают о своих планах, мечтах и фантазируют на тему того, как все изменится через 40 лет.

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