На Волхонском шоссе прикрыли незаконную свалку

СЕГОДНЯ 20:19 2019-01-28T20:19:08+03:00

Комитет по природопользованию совместно с казаками устроили рейд по пресечению деятельности несанкционированной свалки в Петербурге

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Жители Петербурга вновь начали жаловаться на незаконную свалку в Красносельском районе города. Эту информацию отправились проверять сотрудники комитета по природопользованию и казаки хутора «Константиновский». Совместными усилиями им удалось приостановить нелегальную деятельность на Волхонском шоссе.

- В пятницу, 25 января, инспекторы ведомства заблокировали три грузовых автомобиля, которые везли мусор на свалку. Однако водители машин успели сбежать. Для эвакуации техники пришлось вызывать грузовой эвакуатор, - сообщили в комитете по природопользованию в Петербурге.

Технику изъяли, а по факту несанкционированной свалки на шоссе между Юго-Западными очистными сооружениями и КАС «Лигово» возбуждены административные дела. Лаборатории взяли пробы отходов для того, чтобы определить их класс опасности.

Напомним, что еще в декабре 2018 года в том же месте были задержаны два грузовика со смешанными строительными отходами и гусеничный бульдозер, которые до сих пор не возвращены владельцу.