2019-01-28T20:39:07+03:00
Происшествия

За дорожное хамство петербуржцы оказались на скамье подсудимых

Агрессивные мужчины стали фигурантами уголовного дела, избив микроавтобус
Лилия КОЗЛОВА
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Дорожные хамы оказались на скамье подсудимых в ПетербургеДорожные хамы оказались на скамье подсудимых в ПетербургеФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В Петербурге Красногвардейский районный суд назначил наказание двум мужчинам, которые устроив конфликт на дороге, избили микроавтобус, повредив его. Теперь несдержанным дорожным хамам придется выплатить штраф, по 10 тысяч рублей каждый.

- Инцидент произошел на Индустриальном проспекте в Петербурге. Двое подсудимых ехали по дороге на легковом автомобиле, и попали в ДТП с микроавтобусом. После этого между водителями завязался конфликт, который полностью вывел из себя двух мужчин, - сообщила прокуратура Северной столицы.

Агрессивные водитель и пассажир «легковушки», благо, не напали на оппонента, а выместили свою злость на микроавтобусе. Четырьмя ударами они повредили корпус машины, за что и понесли наказание. В суде мужчины свою вину признали.

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