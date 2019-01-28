Турнир в США «Mrs Hockey Invite» впервые принял хоккейную команду из России «Aglyty Blades»
16 января 2019 года команда российских двенадцатилетних хоккеисток «Aglyty Blades» под руководством тренера Волошина Александра Сергеевича отправилась за океан в американский город Тампа, чтобы скрестить клюшки в играх с топовыми дружинами девочек USA ААА U12, ведущими командами Canada ААА U12. В турнире участвуют 12 команд (2 группы по 6 команд).
- С 18 по 21 января лучшие из лучших юных представительниц хоккея радовали болельщиков солнечной Флориды своим мастерством, волей к победе и, конечно, девичьим азартом, - рассказали в пресс-службе команды.
Потерпев всего одно поражение в групповом этапе, спортсменки вышли в 1/2 финала, где снова встретились со своими обидчицами, но на этот раз уступать они не собирались. В трудной борьбе, показав свой характер и мастерство, «Молниеносные лезвия» одержали волевую победу со счетом 6:4 и стали финалистами турнира.
В матче за первое место девочки встретились с командой из штата Иллинойс с одноименным названием Team Illinois, уверенно обыграв соперниц со счетом 6:1.
Дебютанты турнира «Mrs Hockey Invite» 2019 стали его победителями и увезут золотые медали в Россию.