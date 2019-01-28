2019-01-28T21:36:03+03:00
Спорт

Турнир в США «Mrs Hockey Invite» впервые принял хоккейную команду из России «Aglyty Blades»

Российские хоккеистки одержали победу на американском льду
Лилия КОЗЛОВА
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Российские хоккеистки одержали победу в турнире в США Фото: facebook.com/LEGACYGlobalHockeyРоссийские хоккеистки одержали победу в турнире в США Фото: facebook.com/LEGACYGlobalHockey
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16 января 2019 года команда российских двенадцатилетних хоккеисток «Aglyty Blades» под руководством тренера Волошина Александра Сергеевича отправилась за океан в американский город Тампа, чтобы скрестить клюшки в играх с топовыми дружинами девочек USA ААА U12, ведущими командами Canada ААА U12. В турнире участвуют 12 команд (2 группы по 6 команд).

- С 18 по 21 января лучшие из лучших юных представительниц хоккея радовали болельщиков солнечной Флориды своим мастерством, волей к победе и, конечно, девичьим азартом, - рассказали в пресс-службе команды.

Потерпев всего одно поражение в групповом этапе, спортсменки вышли в 1/2 финала, где снова встретились со своими обидчицами, но на этот раз уступать они не собирались. В трудной борьбе, показав свой характер и мастерство, «Молниеносные лезвия» одержали волевую победу со счетом 6:4 и стали финалистами турнира.

В матче за первое место девочки встретились с командой из штата Иллинойс с одноименным названием Team Illinois, уверенно обыграв соперниц со счетом 6:1.

Дебютанты турнира «Mrs Hockey Invite» 2019 стали его победителями и увезут золотые медали в Россию.

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