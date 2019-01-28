Жилой дом полыхает в Ломоносовском районе Ленобласти

СЕГОДНЯ 21:50 2019-01-28T21:50:48+03:00

Пожар охватил здание в поселке Горелово. Местные жители опасаются, что огонь может перекинуться на соседние дома

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Огромное пламя поглотило жилой дом в поселке Горелово Ломоносовского района Ленобласти. Пожар начался вечером в понедельник, 28 января. Местные жители выбежали из своих домов, опасаясь, что огонь может перекинуться на стоящие рядом деревянные постройки.

- На улице Коммунаров в Горелово бега. Жилой дом полностью охвачен огнем, - сообщили очевидцы в социальной сети.

Однако некоторые свидетели пожара, сообщают, что горит не дом, а баня. Как бы то ни было, на снимках видно, что пламя и дым поднимаются выше рядом стоящих домов.

К половине десятого вечера огонь уже был потушен. На месте ЧП работают спасатели, три пожарных машины и два машина МЧС. Сообщений о пострадавших не поступало.