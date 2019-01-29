2019-01-29T07:47:13+03:00
Общество

Прогноз погоды на 29 января в Санкт-Петербурге: Потепление и снег

Во вторник синоптики обещают существенное повышение температуры и солнце
Петр КИБЕР
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Из-за потепления в Петербуге опять начнут расти сосульки.Из-за потепления в Петербуге опять начнут расти сосульки.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Теплее, еще теплее. Если рабочая неделя в Петербурге началась с 20-градусных морозов, то во вторник, 29 января, температура поднимется всего до -3…-5 градусов. Это сущий пустяк на фоне былого холода. Но и это еще не все, как говорят в телемагазинах. Уже в среду градусник и вовсе покажет плюсовые значения.

- 29 января ожидается переменная облачность, ветер юго-восточный, умеренный. Во второй половине дня снег, местами метель. Атмосферное давление понизится. На дорогах сохраняется гололедица, - сообщается на сайте петербургского гидрометцентра.

Аналогичная, но чуть более мягкая погода должна быть и в среду. Тот же снег, солнце, выглядывающее из-за туч и небольшой ветер. Только температура 30 января будет держаться около ноля градусов.

Впрочем, слякоть надолго не задержится и уже в четверг градусники вновь покажут небольшой минус – от 3 до 5 ниже ноля.

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