2019-01-29T08:13:38+03:00
Происшествия

ДТП на Васильевском острове закончилось дракой

Хозяин дорогого «Мерседеса» набросился с кулаками на водителя «Лады»
Петр КИБЕР
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Рядовое ДТП на Васильевском острове закончилось рукопашной. Фото: https://vk.com/spb_todayРядовое ДТП на Васильевском острове закончилось рукопашной. Фото: https://vk.com/spb_today
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Рядовое ДТП, которых случается по городу сотни, неожиданно привело к драке и даже остановило движение трамваев на Васильевском острове. Хозяин премиального внедорожника не сдержал эмоций, когда в его «ласточку» въехала «Лада».

- Водитель «Мерседеса» очень резко отреагировал на инцидент и избил второго участника аварии, - сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось около одиннадцати часов вечера 27 января у дома 43 по Среднему проспекту Васильевского острова. Пока водители, бросив свои побитые машины, мутузили друг друга кулаками, движение транспорта в сторону метро «Приморская» полностью встало.

Трамваи и автобусы не могли проехать из-за того, что аварийные автомобили перекрыли обе полосы. Проскочить по тротуару получалось лишь у легковушек.

Впрочем, в ситуацию быстро вмешались сотрудники патрульно-постовой службы, которые утихомирили разъяренного водителя «Мерседеса». Позднее к месту аварии прибыли и инспектора ГИБДД. Теперь к дорожным неприятностям у хозяина иномарки могут прибавится и уголовные, если шофер «Лады» напишет заявление о побоях.

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