Звонарева обыграла Макарову на St. Petersburg Ladies Trophy

СЕГОДНЯ 08:51 2019-01-29T08:51:04+03:00

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Вчера, 28 января в Петербурге стартовал крупный теннисный турнир St. Petersburg Ladies Trophy. В понедельник успели пройти несколько встреч, в одной из которых Вера Звонарева обыграла Екатерину Макарову.

- Я знала, что матч будет очень тяжелым, но для первой игры у меня многое получалось и те поставленные задачи, которые были, я смогла выполнить и, наверное, благодаря этому выиграла, - сказала Звонарева на пресс-конференции.

Учитывая, что теннисистка совсем недавно вернулась в большой спорт после рождения дочери, каждый положительный результат для нее очень важен.

- Сейчас цели – это стараться играть и выигрывать каждый матч. Рейтинг пока не очень важен. В юности я буквально за 3-4 месяца я стала игроком топ-100, а затем уже попала в топ-50. Но сейчас прохожу этот долгий путь заново, - рассказала журналистам Звонарева.

Впрочем, St. Petersburg Ladies Trophy только начался, поэтому шанс улучшить свои результаты у россиянки еще будет.