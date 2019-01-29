2019-01-29T10:40:11+03:00
Авто

Петербургские автозаводы снизили темп производства

Существенное падение объема собранных автомобилей пришлось на декабрь 2018 года
Петр КИБЕР
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Петербургские автозаводы снизили темпы производства.Петербургские автозаводы снизили темпы производства.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Январь – время подведения итогов прошлого года. И если что-то посчитано раньше, то в такой глобальной отрасли как автомобильная промышленность, цифры сводятся не так быстро. Так в Петербурге подсчитали объемы производства местных автозаводов.

- В декабре 2018 года было собрано 32,6 тысячи машин — на 4,8 процента больше, чем годом ранее. Однако темп производства по сравнению с ноябрем 2018-го снизился, - пишет «Мойка 78» со ссылкой на Петростат.

По статистическим данным, ноябрь 2018 года вырос к аналогичному периоду 2017-го на 17 процентов, а декабрь к декабрю – меньше, чем на 5. Это связано с затовариванием складов из-за снижения спроса на продукцию. Но при этом, если возвратиться к цифрам, рост производства все же был существенным.

За 2018 год петербургские заводы Hyundai, Toyota и Nissan выпустили 376,7 тысячи автомобилей. Это на 8,5 процентов больше, чем годом ранее.

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