Сурки из Ленинградского зоопарка будут спать в «день сурка» и не увидят свою тень

СЕГОДНЯ 09:48 2019-01-29T09:48:50+03:00

Пушистых питомцев не будут будить, чтобы узнать о времени прихода весны

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Обитатели Ленинградского зоопарка не поддержат своих североамериканских собратьев и не проснутся в «день сурка», чтобы предугадать холода или скорый приход весны. Сотрудники зоосада решили не будить питомцев, которые все еще сладко спят.

- Ко «дню сурка» наши питомцы не успеют проснуться, так как в России потепление приходит значительно позже, - сообщает пресс-служба Ленинградского зоопарка.

Смотрители оберегают сон своих любимцев, и не будут тревожить животных до их естественного пробуждения. Поэтому 2 февраля, когда отмечается событие, сурки Ленинградского зоопарка вместо своей тени увидят сны.

Напомним, что в Северной Америке, по традиции, в начале февраля проводится «день сурка». Если животное вылезает из своей норки, то значит, что холодов больше не будет. А если сурок видит свою тень и опасливо прячется обратно, то весны ждать еще как минимум шесть недель.