Сурки из Ленинградского зоопарка будут спать в «день сурка» и не увидят свою тень
Обитатели Ленинградского зоопарка не поддержат своих североамериканских собратьев и не проснутся в «день сурка», чтобы предугадать холода или скорый приход весны. Сотрудники зоосада решили не будить питомцев, которые все еще сладко спят.
- Ко «дню сурка» наши питомцы не успеют проснуться, так как в России потепление приходит значительно позже, - сообщает пресс-служба Ленинградского зоопарка.
Смотрители оберегают сон своих любимцев, и не будут тревожить животных до их естественного пробуждения. Поэтому 2 февраля, когда отмечается событие, сурки Ленинградского зоопарка вместо своей тени увидят сны.
Напомним, что в Северной Америке, по традиции, в начале февраля проводится «день сурка». Если животное вылезает из своей норки, то значит, что холодов больше не будет. А если сурок видит свою тень и опасливо прячется обратно, то весны ждать еще как минимум шесть недель.