В Балтийской жемчужине у петербуржца угнали «Мерседес» за 4 миллиона

СЕГОДНЯ 10:27 2019-01-29T10:27:56+03:00

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Полиция Красносельского района занялись поисками премиальной иномарки, пропавшей из под окон дома своего хозяина. Дорогой «Мерседес» за 4,3 миллиона рублей увели с улицы Адмирала Трибуца, что в микрорайоне Балтийская жемчужина.

- Владелец заявил, что автомобиль пропал в период с шести вечера 25 января до двух дня 28 января, когда и было обнаружено его отсутствие, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Естественно, что кто и как мог угнать его премиальную иномарку владелец не знает. Помочь следствию смогут разве что камеры видеонаблюдения, если пропавший автомобиль стоял в их поле зрения. В противном случае шансы найти «Мерседес» не велики. Обычно такие машины угоняют под заказ - на запчасти, или же в другой регион, где внимание полиции не столь пристальное.

По факта пропажи машины возбуждено дело по статье «Кража».