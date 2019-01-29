2019-01-29T10:27:56+03:00
Происшествия

В Балтийской жемчужине у петербуржца угнали «Мерседес» за 4 миллиона

Дорогая иномарка пропала из под окон дома номер 7 по улице Адмирала Трибуца
Петр КИБЕР
Поделиться:
Полиция ищет угонщиков, похитивших дорогой "Мерседес" в Балтийской жемчужине.Полиция ищет угонщиков, похитивших дорогой "Мерседес" в Балтийской жемчужине.Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

Полиция Красносельского района занялись поисками премиальной иномарки, пропавшей из под окон дома своего хозяина. Дорогой «Мерседес» за 4,3 миллиона рублей увели с улицы Адмирала Трибуца, что в микрорайоне Балтийская жемчужина.

- Владелец заявил, что автомобиль пропал в период с шести вечера 25 января до двух дня 28 января, когда и было обнаружено его отсутствие, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Естественно, что кто и как мог угнать его премиальную иномарку владелец не знает. Помочь следствию смогут разве что камеры видеонаблюдения, если пропавший автомобиль стоял в их поле зрения. В противном случае шансы найти «Мерседес» не велики. Обычно такие машины угоняют под заказ - на запчасти, или же в другой регион, где внимание полиции не столь пристальное.

По факта пропажи машины возбуждено дело по статье «Кража».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Бергамо» прописало в центре Петербурга 250 мигрантов
Сурки из Ленинградского зоопарка будут спать в «день сурка» и не увидят свою тень
Петербургские автозаводы снизили темп производства
Звонарева обыграла Макарову на St. Petersburg Ladies Trophy
ДТП на Васильевском острове закончилось дракой
Прогноз погоды на 29 января в Санкт-Петербурге: Потепление и снег
Ракицкий из «Шахтера» перешел на 3,5 года в «Зенит»
Жилой дом полыхает в Ломоносовском районе Ленобласти
Турнир в США «Mrs Hockey Invite» впервые принял хоккейную команду из России «Aglyty Blades»
За дорожное хамство петербуржцы оказались на скамье подсудимых
На Волхонском шоссе прикрыли незаконную свалку
Стая ворон атакует сову, примостившуюся во дворе на улице Турку
Ветераны и сотрудники «Водоконала Петербурга» оставили послание будущим поколениям
Пьяный мужчина сломал нос девушке микрофоном на дискотеке Петербурга
УФАС заинтересовалось непристойной рекламой бара в центре Петербурга
Дорожники укладывают асфальт прямо в снег на Салова
В Петербурге ожидается эпидемия гриппа
Беглов поздравил с победой чемпионку Европы по фигурному катанию Софью Самодурову
Рецидивист, разбив окно, проник в детский сад во Всеволожском районе Ленобласти
Парень заманил шестилетнюю девочку в сарай и совершил сексуальное насилие
Пьяная мать до крови избила свою 13-летнюю дочь в Петербурге
Следком завершил расследования дела о смерти балетмейстера Мариинки у стоматолога