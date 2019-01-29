«Бергамо» прописало в центре Петербурга 250 мигрантов

СЕГОДНЯ 10:56 2019-01-29T10:56:45+03:00

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Очередной «резиновый» дом обнаружился в самом центре Петербурга. Общество с ограниченной ответственностью и поэтическим названием «Бергамо» прописало в доме на улице Декабристов сразу 250 мигрантов. Установить соблюдение норм законодательства взялась прокуратура.

- Проверка показала, что организация предпринимательскую деятельность не осуществляла, по месту постановки иностранцев на миграционный учет не располагалась, а представленные сведения являлись ложными, - сообщает пресс-служба ведомства.

После того, как сотрудники прокуратуры не смогли обнаружить следов «Бергамо» по указанному адресу, они обратились в полицию Адмиралтейского района. Там с доводами проверяющих согласились и завели уголовное дело по статье «организация незаконной миграции».

Местоположение самих мигрантов теперь предстоит установить сотрудникам правоохранительных органов.