Выпавшие из грузовика бетонные блоки перегородили выезд из Мурино

СЕГОДНЯ 11:24 2019-01-29T11:24:25+03:00

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Два выпавших из кузова грузовика бетонных блока практически остановили движение на выезде из Западного Мурино в районе 1-го Верхнего проезда в промзоне Парнас. Автомобилисты стояли в пробке, но ничего поделать не могли.

- Вот почему адская пробка на выезде из района. Две вентиляционных шахты лежат перед съездом на КАД, - пишут водители в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Остроумные пользователи соцсетей предложили дачникам забрать себе стройматериал, пока он лежит бесхозным и заодно освободить проезжую часть. Другие петербуржцы обвиняли водителей в бездействии и предлагали оттащить многотонные блоки в сторону, а не стоять и фотографировать.

Но по итогу дело так ничем и не закончилось, водители продолжали протискиваться в узкую щель и опаздывать на работу. На настоящий момент затруднения в выезде с Парнаса и Западного Мурино сохраняются.