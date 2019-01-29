Петербургского блогера, прокатившего друзей на тюбе по Невскому проспекту, оштрафовали

СЕГОДНЯ 12:18 2019-01-29T12:37:43+03:00

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Только накануне "КП" сообщала об экстремалах, которые устроили гонки на тюбах по кольцевой автодороге, как очередной случай. Уже другие ребята решили прокатиться на "ватрушке" по самой главной улице Санкт-Петербурга - Невскому проспекту. Прицепили на трос надувные сани к легковушке и вперед. Герои не скрывались, они сами выложили в соцсети ролик с тех "покатушек".

"Создали максимум шума около "Стокманна". Братва, это только начало!" - подписали видео петербуржцы. На кадрах видно, как на "ватрушке" сидят два молодых человека, оба в руках держат мобильные телефоны и снимают все вокруг. Их в свою очередь снимает парень, который лежит в открытом багажнике хетчбека. По реакции прохожих видно, что не все понимают, что тут происходит.

Не оценили выходку и сотрудники Госавтоинспекции. Буквально через пару дней после того, как ролик попал в соцсети, они нашли водителя «Ситроен», к машине которого был прицеплен тюб. Им оказалась 26-летняя девушка.

- За перевозку людей вне кабины транспортного средства на нее составлен протокол об административном правонарушении, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - Нарушителю назначено наказание в виде административного штрафа. Госавтоинспекция напоминает любителям устраивать такие экстремальные заезды на дорогах не только об административной ответственности за нарушения и создании помех транспорту, но и о риске для жизни и здоровья.

К слову, авторы идеи тоже известны. Это петербургские блогеры, которые устраивают пранки на улицах города, снимают все это на камеру и выкладывают в соцсети. Скорее всего, небольшой штраф их не остановит. После скандала у ролика только прибавилось просмотров, сейчас насчитывется уже больше 170 тысяч.