Петербургского блогера, прокатившего друзей на тюбе по Невскому проспекту, оштрафовали
Только накануне "КП" сообщала об экстремалах, которые устроили гонки на тюбах по кольцевой автодороге, как очередной случай. Уже другие ребята решили прокатиться на "ватрушке" по самой главной улице Санкт-Петербурга - Невскому проспекту. Прицепили на трос надувные сани к легковушке и вперед. Герои не скрывались, они сами выложили в соцсети ролик с тех "покатушек".
"Создали максимум шума около "Стокманна". Братва, это только начало!" - подписали видео петербуржцы. На кадрах видно, как на "ватрушке" сидят два молодых человека, оба в руках держат мобильные телефоны и снимают все вокруг. Их в свою очередь снимает парень, который лежит в открытом багажнике хетчбека. По реакции прохожих видно, что не все понимают, что тут происходит.
Не оценили выходку и сотрудники Госавтоинспекции. Буквально через пару дней после того, как ролик попал в соцсети, они нашли водителя «Ситроен», к машине которого был прицеплен тюб. Им оказалась 26-летняя девушка.
- За перевозку людей вне кабины транспортного средства на нее составлен протокол об административном правонарушении, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - Нарушителю назначено наказание в виде административного штрафа. Госавтоинспекция напоминает любителям устраивать такие экстремальные заезды на дорогах не только об административной ответственности за нарушения и создании помех транспорту, но и о риске для жизни и здоровья.
К слову, авторы идеи тоже известны. Это петербургские блогеры, которые устраивают пранки на улицах города, снимают все это на камеру и выкладывают в соцсети. Скорее всего, небольшой штраф их не остановит. После скандала у ролика только прибавилось просмотров, сейчас насчитывется уже больше 170 тысяч.