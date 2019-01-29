Паредес официально перешел из «Зенита» в «ПСЖ»

СЕГОДНЯ 12:40 2019-01-29T12:40:15+03:00

Во французском клубе аргентинец будет выступать под восьмым номером

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Два громких трансфера за два дня. Петербургский «Зенит» определенно стал самым главным ньюсмейкером в российском футбольном межсезонье. Только вчера стало известно о переходе в стан сине-бело-голубых игрока донецкого «Шахтера» Ярослава Ракицкого, как сегодня был оформлен продажа Паредеса в «Пари Сен-Жермен».

- Футбольный клуб «Зенит» благодарит Леандро Паредеса и желает удачи в составе новой команды, - говорится на сайте петербургского клуба.

При этом стоимость трансфера традиционно не называется, но французские спортивные инсайдеры уверенно говорят о сумме в 47 миллионов евро. При этом разговоры о продаже аргентинского полузащитника шли не первый месяц. Снасала на игрока претендовал английский «Челси», предложивший 40 миллионов, однако «Зенит» настаивал на 50-ти.

Поэтому на сцену вышли французы из «ПСЖ», предложившие 45, а потом и 47 миллионов евро. На этом стороны и ударили по рукам.

Напомним, что в «Зенит» Паредес перешел летом 2017 года из итальянской «Ромы» за 23 миллиона евро. В составе сине-бело-голубых игрок провел 61 матч, забил 10 мячей и отдал 15 результативных передач.