Житель Индии заплатил почти 2 миллиона рублей, чтобы уехать из Петербурга

СЕГОДНЯ 13:13 2019-01-29T13:13:05+03:00

Гражданин Индии заплатил 2 миллиона штрафа, чтобы уехать из Петербурга на родину. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Огромный штраф ему был назначен за попытку дачи взятки сотруднику миграционной службы

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Чего только не сделаешь, чтобы вернуться на родину. Так гражданин Индии заплатил огромный, почти 2-миллионный штраф, дабы с него был снят запрет на выезд из России. Ирония заключалась в том, что наказание он получил за попытку дачи взятки сотруднику миграционной службы.

- Следствие установило, что иностранец предложил 150 тысяч инспектору за заведомо незаконные действия. Суд назначил мужчине уголовный штраф в многократном размере – 1 миллион 950 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба петербургского управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Учитывая серьезность суммы, гражданину Индии предоставили рассрочку по выплатам на 48 месяцев. Но долги он гасил нерегулярно, поэтому ФССП вынесло постановление, запрещающее выезд из России. Однако желание вернуться на родину оказалось сильнее, и должник нашел всю сумму разом.

Наверняка впечатления от Петербурга у гражданина Индии остались не самые радужные, зато теперь он знает, что давать взятки – это плохо.