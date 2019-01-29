КГИОП пожаловался в прокуратуру на отказ полиции возбудить дело по факту уничтожения дачи Кохно в Сестрорецке

СЕГОДНЯ 14:21 2019-01-29T14:21:29+03:00

Так Дача Кохно выглядела в 2013 году. Сейчас на месте строения только фундамент. Фото: КГИОП

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Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Петербурга обратился в прокуратуру Курортного района с жалобой. Чиновников охранного ведомства возмутил очередной отказ местной полиции в возбуждении уголовного дела по факту сноса дачи Кохно в Сестрорецке.

- ОМВД России по Курортному району Санкт-Петербурга повторно отказано в возбуждении уголовного дела с мотивировкой, что установить местонахождение собственника не представилось возможным, - сообщает пресс-служба КГИОП.

При этом в Комитете уверены, что владельца, пустившего памятник истории в разборку по бревнышку, найти можно. Как и привлечь к ответственности.

Напомним, что Объект культурного наследия регионального значения «Дача Н.В. Кохно», расположенный на Парковой улице, 24 в Сестрорецке с 2012 года находился в частной собственности. А в июне 2018 года стало известно, что объект демонтирован до фундамента.

В КГИОПе намерены не только привлечь владельца дома к суду, но и заставить его полностью восстановить строение.