Социологи СПбГУ: Каждый десятый житель Петербурга не пользуется интернетом

СЕГОДНЯ 14:32 2019-01-29T14:32:47+03:00

Изменить размер текста: A A

В последнее воскресение января, 27 числа, в мире отмечали Международный день без интернета. Накануне праздника социологи СПбГУ решили выяснить, настолько сильно петербуржцы зависимы от глобальной сети. Оказалось, 11,2% жителей Петербурга предпочитают не занимать свое время просиживанием в интернете.

- В основном, петербуржцы, которые не пользуются интернетом, объясняют это отсутствием желания и необходимости. Однако большой процент людей все же проводят время в глобальной сети: 86,5% выходят в сеть практически ежедневно, 48,3% людей пролистывают новости и ищут какую-то информацию по несколько раз в день, - поделились результатами исследования в СПбГУ.

В основном интернет петербуржцы, как, наверное, любые жители крупного города, используют для поиска информации (93,1%), проверяют почту (76,2%), сидят в соцсетях (72,5%) и читают новостные сайты (70,1%). При этом в Петербурге, видимо, стало не модно быть блогером. Если в прошлом году больше 9% жителей города вели свои странички, то в этом уже только 6,6%.

Очень интересно, что многие жители Культурной столицы предпочитают не вести открытую жизнь и не пользуются социальными сетями. Об этом заявили 23,1% опрошенных.