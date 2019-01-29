«Твой бюджет» вложил в проекты петербуржцев 81,5 миллионов рублей в 2018 году

СЕГОДНЯ 15:20 2019-01-29T15:20:28+03:00

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Правительство Петербурга сегодня во вторник, 29 января, отчиталось о проекте «Твой бюджет» за 2018-й год. Члены бюджетной комиссии выбрали 17 победителей на общую сумму 81,5 миллионов рублей. Большинство инициатив направлены на улучшение ЖКХ, транспортной ситуации, а также на благоустройство и строительство спортивных и детских площадок.

- Жители города оказали нам доверие, принимая участие в проекте «Твой бюджет». Прошу все органы власти максимально ответственно подойти к реализации инициатив петербуржцев. Все предложения, победившие в прошлые года, должны быть реализованы в 2019 году, - заявил временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов.

В 2018 году больше трех тысяч жителей города подали 5265 идей по улучшению Северной столицы. По итогам конкурса проекты реализовались в Васильевском, Невском, Приморском, Пушкинском, Фрунзенском и Центральном районах.

Также в прошедшем году были реализованы проекты-победители 2017 года: на Кашинском мосту появились пандусы, в Адмиралтейском районе велопарковки и многое другое.