До триллиона рублей власти Петербурга рассчитывают нарастить доходы бюджета

СЕГОДНЯ 15:38 2019-01-29T15:38:06+03:00

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Правительство Северной столицы считает, что через лет пять бюджет Петербурга станет богаче. По их мнению, город может увеличить доход до 1 триллиона рублей к 2024-2025 годам. Об этом сегодня, 29 января, заявил вице-губернатор Евгений Елин на заседании правительства.

- Амбициозные задачи, поставленные временно исполняющим обязанности губернатора Петербурга Александром Бегловым, будут представлены в новой майской программе, - передают слова Елина «Невские новости».

Также вице-губернатор отметил, что сейчас дебиторские задолженности состоят из объектов к ЧМ 2018 по футболу. Например, застройщики «Газпром Арены» на Крестовском острове должны городу около пяти миллиардов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU