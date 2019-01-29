В Петербурге на садоводничество потратили более полумиллиарда рублей

СЕГОДНЯ 16:06 2019-01-29T16:06:41+03:00

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У многих жителей Петербурга есть свои дачи. Как правило, они располагаются в садоводничествах. А кто-то предпочитает жить на природе. Власти города отметили, что в 2018 году они активно поддерживали это направление. На восстановление инфраструктуры садоводств из бюджета было выделено 507,6 миллионов рублей.

- В прошлом году были построены и отремонтированы 114 тысяч квадратных метров дорог, 108 линий электропередач и 14 трансформаторных подстанций, - рассказали в Смольном 29 января.

Также в СНТ «Токсовское» появился первый культурно-досуговый центр, а также начал работать пилотный проект – выездные МФЦ, когда сотрудники организации выезжают по заявкам в садоводства.

В Петербурге и Ленобласти сейчас насчитывается более трех тысяч садоводств. А это примерно 700 тысяч участков. Ежегодно там отдыхают до 2,5 миллионов горожан.

ИСТОЧНИК KP.RU