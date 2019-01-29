2019-01-29T16:06:41+03:00
Общество

В Петербурге на садоводничество потратили более полумиллиарда рублей

Эти деньги пошли на восстановление инфраструктуры садоводств
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Ежегодно в садоводничествах отдыхают 2,5 миллиона петербуржцевЕжегодно в садоводничествах отдыхают 2,5 миллиона петербуржцевФото: Александр ГЛУЗ (архив)
Изменить размер текста:

У многих жителей Петербурга есть свои дачи. Как правило, они располагаются в садоводничествах. А кто-то предпочитает жить на природе. Власти города отметили, что в 2018 году они активно поддерживали это направление. На восстановление инфраструктуры садоводств из бюджета было выделено 507,6 миллионов рублей.

- В прошлом году были построены и отремонтированы 114 тысяч квадратных метров дорог, 108 линий электропередач и 14 трансформаторных подстанций, - рассказали в Смольном 29 января.

Также в СНТ «Токсовское» появился первый культурно-досуговый центр, а также начал работать пилотный проект – выездные МФЦ, когда сотрудники организации выезжают по заявкам в садоводства.

В Петербурге и Ленобласти сейчас насчитывается более трех тысяч садоводств. А это примерно 700 тысяч участков. Ежегодно там отдыхают до 2,5 миллионов горожан.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
14 тонн тунца из Эквадора не пустили в Петербург
Петербургские коммунальщики скидывают сосульки и снег с крыш прямо на машины
Достраивать метро в Петербурге будут несколько компаний
В Петербурге возбудили уголовное дело против физрука, ударившего школьника на уроке
В Петербурге по видео задержали «таксиста-наркомана»
Межведомственная комиссия одобрила заявку на проведение Лиги чемпионов 2021 в Петербурге
Из ресторана быстрого питания 17-летняя петербурженка отправилась на больничную койку
До триллиона рублей власти Петербурга рассчитывают нарастить доходы бюджета
«Твой бюджет» вложил в проекты петербуржцев 81,5 миллионов рублей в 2018 году
Социологи СПбГУ: Каждый десятый житель Петербурга не пользуется интернетом
КГИОП пожаловался в прокуратуру на отказ полиции возбудить дело по факту уничтожения дачи Кохно в Сестрорецке
Реальные доходы петербуржцев за год упали на 3,3 процента
Житель Индии заплатил почти 2 миллиона рублей, чтобы уехать из Петербурга
Паредес официально перешел из «Зенита» в «ПСЖ»
Петербургского блогера, прокатившего друзей на тюбе по Невскому проспекту, оштрафовали
Выпавшие из грузовика бетонные блоки перегородили выезд из Мурино
«Бергамо» прописало в центре Петербурга 250 мигрантов
В Балтийской жемчужине у петербуржца угнали «Мерседес» за 4 миллиона
Сурки из Ленинградского зоопарка будут спать в «день сурка» и не увидят свою тень