Из ресторана быстрого питания 17-летняя петербурженка отправилась на больничную койку

СЕГОДНЯ 16:22 2019-01-29T16:22:22+03:00

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Юная жительница Петербурга попала в больницу с серьезным отравлением, об этом стало известно во вторник, 29 января. 17-летнюю девушку госпитализировали прямо из ресторана быстрого питания. Однако причиной ее самочувствия стала вовсе не еда или напитки – она наглоталась таблеток.

- Из общепита, который находится на улице Савушкина в Приморском районе Петербурга, госпитализировали девушку с острым отравлением медикаментами. Медики детской больницы №5 откачивают ее, пытаясь спасти жизнь, - сообщается в группе «Экстренный вызов Санкт-Петербург».

Что это были за таблетки, не сообщается. Но по предварительным данным, подросток проглотила целых 40 таблеток данного препарата. Сейчас она находится в тяжелом состоянии. Полиция города начала проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU