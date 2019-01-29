Межведомственная комиссия одобрила заявку на проведение Лиги чемпионов 2021 в Петербурге

СЕГОДНЯ 16:42 2019-01-29T16:42:27+03:00

Изменить размер текста: A A

Вероятнее всего Петербург все же будет принимать в 2021 году финальный матч Лиги чемпионов UEFA. Межведомственная комиссия во главе с заместителем председателя правительства Ольгой Голодец провела заседание 29 января, на котором заявка на проведение спортивного мероприятия было одобрено.

- Заявка на проведение в 2021 году в Санкт-Петербурге – финального матча Лиги чемпионов UEFA среди мужских команд согласовано, - говорится на сайте правительства России.

Планируется, что главный матч состязания пройдет на стадионе «Газпром Арена». Спортивное сооружение вмещает более 64 тысяч зрителей и отлично уже себя зарекомендовало летом во время Чемпиона мира по футболу. Окончательное решение UEFA примет в мае-июне 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU