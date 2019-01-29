2019-01-29T17:15:32+03:00
Происшествия

В Петербурге по видео задержали «таксиста-наркомана»

Неравнодушные петербуржцы помешали неадекватному мужчине сесть за руль [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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Танцующего "таксиста-наркомана" в Петербурге определили по видеоТанцующего "таксиста-наркомана" в Петербурге определили по видеоФото: Олег ЗОЛОТО
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Сотрудники ГИДББ Невского района Петербурга задержали таксиста, который не прошлой неделе стал «героем» социальных сетей. Жители города сняли на видео неадекватно ведущего себя мужчину на одной из автозаправочных станций Северной столицы. Он дергался, словно танцевал, и бился головой об такси. Уехать с места ему не удалось. Возмущенные таким поведением петербуржцы помогли задержать таксиста.

- Помощь инспекторам в установлении личности неадекватного таксиста оказали жители Петербурга, которые сняли инцидент на видео, - сообщила пресс-служба ГИБДД Северной столицы.

Неравнодушные жители города на Неве вызвали представителя таксопарка, который забрал у водителя ключи и документы на автомобиль. Также они обратились в Госавтоинспекцию.

В Санкт-Петербурге задержали таксиста-наркомана.

Благодаря видео личность «таксиста-наркомана» быстро установили. Им оказался 36-летний Всеволожского района Ленинградской области. После того, как он по своему согласию прошел медицинское освидетельствование, было установлено, что мужчина был под действием запрещенных веществ. Сейчас в отношении него составлен административный протокол за употребление психотропных веществ без назначения врача.

ИСТОЧНИК KP.RU

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