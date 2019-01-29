В Петербурге возбудили уголовное дело против физрука, ударившего школьника на уроке

СЕГОДНЯ 17:15 2019-01-29T17:15:50+03:00

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Стали известны подробности конфликта, произошедшего в школе №603 Фрунзенского района Петербурга. Как ранее сообщала «Комсомольская правда», ученик пожаловался на педагога, который ударил его во время урока физкультуры. После проверки Следственный комитет по Петербургу возбудил против преподавателя уголовное дело. Учителя обвиняют в «неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

- Из материалов уголовного дела следует, что подозреваемый ударил мячом по голове 13-летнего школьника на уроке физкультуры, - сообщают в пресс-службе ведомства. - Мальчика госпитализировали в детскую больницу с травмой головы, где оказали медицинскую помощь.

Как уточнили сыщики, решается вопрос об избрании физруку меры пресечения и предъявлении обвинения.

ИСТОЧНИК KP.RU