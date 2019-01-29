Достраивать метро в Петербурге будут несколько компаний

СЕГОДНЯ 17:36 2019-01-29T17:36:51+03:00

Сегодня ведутся переговоры с тремя подрядчиками, кто возьмет на себя строительство Фрунзенского радиуса

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Недавно стало известно, что петербургское правительство решило разорвать все контакты с предприятием «Метрострой», которое, как понятно по названию, занималось строительством метрополитена Петербурга. При этом жители города очень ждут, когда же откроются уже давно намеченные новые станции метро. Поэтому вопрос о том, кто же теперь заменит «Метрострой» на поприще, очень волнителен. По словам главы комитета по развитию транспортной инфраструктуры города на Неве Сергея Харлашкина, контракты на строительство Фрунзенского радиуса будут распределены между несколькими организациями.

- Сейчас уже ведутся переговоры с предполагаемыми подрядчиками, которые возьмутся за строительство новых станций. Среди них компании: «Ойкумена», «Стройтрансгаз» и «Трансинжстрой». Эти предприятия получили право использовать кадры «Метростроя», - сообщают «Невские новости».

Также глава комитета отметил, что первые станции Фрунзенского радиуса будут готовы уже к осени 2019 года. Для достижения этой цели на объектах будут проводиться мероприятия по недопущению аварийности.

ИСТОЧНИК KP.RU