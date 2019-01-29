2019-01-29T18:17:26+03:00
Общество

Петербургские коммунальщики скидывают сосульки и снег с крыш прямо на машины

Жители города на Неве остались недовольны такой работой [видео]
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Петербуржцы не довольны качеством уборки снегаПетербуржцы не довольны качеством уборки снегаФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Практически все жители Петербурга этой зимой жалуются и негодуют из-за обилия снега, который не успевают убирать с улиц. Администрациям и коммунальщикам свыше было дано распоряжение, как можно быстрее и эффективнее исправить эту ситуацию. Однако впопыхах, работники совершенно не обращают внимание на то, портят чужое имущество, скидывая сосульки и снег с крыш.

- В 14:30 во вторник, 29 января, в Солдатском переулке у дома 1 огромные глыбы льда и сосульки летели с крыши прямо на капот, - пожаловались петербуржцы в соцсети.

Коммунальщики скидывают сосульки с крыш на машину в центре Петербурга .Соцсети

И это не единственный случай за сегодняшний день. Прохожие по улице Жуковского также в центре Петербурга заметили, что на тротуары падает снег и лед, попадая на припаркованные машины. Правда, в том месте была заградительная лента от людей. Но никаких объявлений для автомобилистов о том, что планируется проводить работы, очевидцы не нашли. Такими усилиями коммунальщики могут оказаться снова в немилости горожан, уже за поцарапанные автомобили.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
14 тонн тунца из Эквадора не пустили в Петербург
Достраивать метро в Петербурге будут несколько компаний
В Петербурге возбудили уголовное дело против физрука, ударившего школьника на уроке
В Петербурге по видео задержали «таксиста-наркомана»
Межведомственная комиссия одобрила заявку на проведение Лиги чемпионов 2021 в Петербурге
Из ресторана быстрого питания 17-летняя петербурженка отправилась на больничную койку
В Петербурге на садоводничество потратили более полумиллиарда рублей
До триллиона рублей власти Петербурга рассчитывают нарастить доходы бюджета
«Твой бюджет» вложил в проекты петербуржцев 81,5 миллионов рублей в 2018 году
Социологи СПбГУ: Каждый десятый житель Петербурга не пользуется интернетом
КГИОП пожаловался в прокуратуру на отказ полиции возбудить дело по факту уничтожения дачи Кохно в Сестрорецке
Реальные доходы петербуржцев за год упали на 3,3 процента
Житель Индии заплатил почти 2 миллиона рублей, чтобы уехать из Петербурга
Паредес официально перешел из «Зенита» в «ПСЖ»
Петербургского блогера, прокатившего друзей на тюбе по Невскому проспекту, оштрафовали
Выпавшие из грузовика бетонные блоки перегородили выезд из Мурино
«Бергамо» прописало в центре Петербурга 250 мигрантов
В Балтийской жемчужине у петербуржца угнали «Мерседес» за 4 миллиона
Сурки из Ленинградского зоопарка будут спать в «день сурка» и не увидят свою тень