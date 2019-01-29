Петербургские коммунальщики скидывают сосульки и снег с крыш прямо на машины

СЕГОДНЯ 18:17 2019-01-29T18:17:26+03:00

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Практически все жители Петербурга этой зимой жалуются и негодуют из-за обилия снега, который не успевают убирать с улиц. Администрациям и коммунальщикам свыше было дано распоряжение, как можно быстрее и эффективнее исправить эту ситуацию. Однако впопыхах, работники совершенно не обращают внимание на то, портят чужое имущество, скидывая сосульки и снег с крыш.

- В 14:30 во вторник, 29 января, в Солдатском переулке у дома 1 огромные глыбы льда и сосульки летели с крыши прямо на капот, - пожаловались петербуржцы в соцсети.

Коммунальщики скидывают сосульки с крыш на машину в центре Петербурга .Соцсети

И это не единственный случай за сегодняшний день. Прохожие по улице Жуковского также в центре Петербурга заметили, что на тротуары падает снег и лед, попадая на припаркованные машины. Правда, в том месте была заградительная лента от людей. Но никаких объявлений для автомобилистов о том, что планируется проводить работы, очевидцы не нашли. Такими усилиями коммунальщики могут оказаться снова в немилости горожан, уже за поцарапанные автомобили.

ИСТОЧНИК KP.RU