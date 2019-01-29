14 тонн тунца из Эквадора не пустили в Петербург

СЕГОДНЯ 18:41 2019-01-29T18:41:52+03:00

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В порту Петербурга «завернули» крупную партию консервированного тунца. Баночки с рыбой прибыли из Эквадора, однако груз не смог пройти контроль Россельхознадзора из-за холодов. Температура в контейнере, в котором находились 14 тонн тунца, была слишком низкая и могла попортить продукт. Всю партию могут отправить в плавание обратно.

- Инспекторы выявили, что режим хранения и перевозки груза был нарушен. Консервированная рыба должна храниться при температуре от 5 до 25 градусов выше нуля. Однако в контейнере оказалось значительно холоднее, - сообщили в контролирующем органе.

На данный момент все 14 тонн консервированного тунца остаются в порту. Инспекторы управления составили протоколы и отправили образцы рыбы на пробу качества и безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU