Автомобилисты Петербурга встали в километровые пробки

СЕГОДНЯ 19:46 2019-01-29T19:46:02+03:00

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После рабочего дня жители Петербурга направляются домой. Однако сделать это не так просто. Вечером во вторник, 29 января, город встал в 9-балльных пробках. Автомобилистам приходится простаивать часами на загруженных дорогах, выстраиваясь в ряд на километры в длину.

- Необычно сложная пробка длиной 2.8 километра образовалась около половины шестого вечера на шоссе Революции, от Большеохтинского проспекта до Индустриального проспекта. Такие же проблемы на Полюстровском проспекте, улице Академика Лебедева, Лесном проспекте, Пискаревском проспекте. Там автомобилисты могут простоять около часа, - сообщает сервис «Яндекс.Пробки».

Однако самые большие пробки были зафиксированы сегодня утром. Затор длинной в 5,5 километров образовался около 9 часов на Каменоостровском проспекте, Троицкой площади, Троицкому мосту и далее до Садовой улицы. Самая долгая пробка – 3 часа 40 минут продержалась на Гражданском проспекте. В общем, петербургским автомобилистам сегодня не позавидуешь.

ИСТОЧНИК KP.RU