2019-01-29T20:04:13+03:00
Общество

В феврале и марте в Колпино изменятся маршруты автобусов

Шесть автобусов будут объезжать места работ на водопроводе
Лилия КОЗЛОВА
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В Колпино изменится движение автобусовВ Колпино изменится движение автобусовФото: Артем КИЛЬКИН
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Жителям Колпино в Петербурге с 30 января придется запоминать новые маршруты шести автобусов. В течение февраля и до середины марта ряд общественного транспорта будет ездить по измененной трассе в связи с работами на водопроводе. Изменения коснутся номера автобусов 331, 335, 335А, 389, 438 и 438А.

- С 30 января по 12 февраля будет закрыто движение на Ленинградской улице от Водопадной до Невской, - сообщили в комитете по транспорту Петербурга.

С 13 февраля по 14 марта работы перемесятся уже на Водопадную улицу. Движение будет закрыто по участку от Ленинградской улицы до Вознесенского шоссе. В это время шесть маршрутов будут пролегать от остановки «Колпино», далее по Ленинградской улице и далее по действующей трассе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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