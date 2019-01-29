Маленькую девочку забыли в автобусе в Красносельском районе Петербурга

СЕГОДНЯ 20:17 2019-01-29T20:18:00+03:00

Правоохранители выясняют, почему ребенок оказался в транспорте один без родителей

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Одинокую маленькую пассажирку в розовой шапочке вечером во вторник, 29 января, заметили жители Петербурга. В автобусе, который следовал по маршруту №111, ребенок, на вид 2-3 лет, сидел на сидении и ехал в неизвестном направлении совсем один. Петербуржцы обратили внимание на потерянные глаза девочки и забили тревогу.

- Девочку оставили в автобусе. В 17:30 ее забрали полицейские на остановке возле дома 7 на улице Рихарда Зорге Красносельского района Петербурга, - сообщили попутчики маленького ребенка в соцсети.

Горожане в интернете стали возмущаться, как вообще возможно забыть ребенка в транспорте, ведь это же не вещь. Кто-то обратил внимание на то, что с фотографии в сети смотрит ухоженная девочка, хорошо одетая. По всей видимости, малышка не из неблагополучной семьи, возможно что-то случилось с родителями.

Также петербуржцы вспомнили старую практику, когда ребенка сажали на автобус на одной остановке, а на другой его встречал родной человек. Однако на вид девочка слишком маленькая для таких одиночных путешествий.

Сейчас малышка находится под присмотром полицейских, которые разыскивают родителей девочки, чтобы выяснить, как был допущен такой инцидент.

ИСТОЧНИК KP.RU