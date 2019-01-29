В Петербурге наркоторговец пытался спрятаться от полиции в сугробе

СЕГОДНЯ 20:43 2019-01-29T20:43:24+03:00

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Снежная зима в этом году никому не идет на пользу. Молодой житель Петербурга вечером в субботу попытался спрятаться от правоохранителей в сугробе, однако эти игры в прятки быстро закончились. Оказалось, что скрыться 18-летний парень хотел из-за того, что при себе имел шесть свертков гашиша.

- В одиннадцать часов вечера 27 января наряд Росгвардии патрулировал Московский район Петербурга. Возле дома 30 по Московскому шоссе сотрудники увидели молодого парня, который пытался что-то спрятать возле здания, - сообщили в пресс-службе вневедомственной охраны.

Оказавшись в свете фар, как запуганный олень, парень попытался спрятаться. Он нырнул в сугроб, за кусты и притаился. Но его быстро достали из укрытия и отвели в 51 отдел полиции. Там у него из карманов достали шесть свертков гашиша, общим весом более 17 граммов. Теперь любителю «пряток» придется отвечать по уголовной статье за оборот наркотиков.

ИСТОЧНИК KP.RU