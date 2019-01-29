Дорожные работы перекроют движение по нескольким улицам в Петербурге
В Петербурге продолжаются работы по ремонту дорог и обустройству. Автомобилистам города придется с 1 февраля 2019 года по 15 октября 2021 года следить за сообщениями о перекрытии трасс. Ближайшие месяцы будут закрыты многие крупные дороги.
- С 01 февраля по 28 февраля в связи с продолжением работ закрывается движение транспорта по Ручьевской дорорге от Пискарёвского проспекта до дома131 по Пискарёвскому проспекту. В том месте будут прокладывать инженерные сети, - сообщили в Смольном.
Также с 01 февраля по 02 марта ограничивается движение транспорта по Пулковскому шоссе у Кокколевской улице в районе поселка Шушары. За это время рабочие должны обустроить временный выезд.
Ограничения коснутся и 8-й линии Васильевского острова. Со 2 февраля по 29 апреля рядом с домом будут размещать временное ограждение.
ИСТОЧНИК KP.RU