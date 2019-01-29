Дорожные работы перекроют движение по нескольким улицам в Петербурге

СЕГОДНЯ 21:39 2019-01-29T21:39:45+03:00

В Петербурге с февраля по апрель будут перекрыты некоторые дороги Фото: Олег ЗОЛОТО

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В Петербурге продолжаются работы по ремонту дорог и обустройству. Автомобилистам города придется с 1 февраля 2019 года по 15 октября 2021 года следить за сообщениями о перекрытии трасс. Ближайшие месяцы будут закрыты многие крупные дороги.

- С 01 февраля по 28 февраля в связи с продолжением работ закрывается движение транспорта по Ручьевской дорорге от Пискарёвского проспекта до дома131 по Пискарёвскому проспекту. В том месте будут прокладывать инженерные сети, - сообщили в Смольном.

Также с 01 февраля по 02 марта ограничивается движение транспорта по Пулковскому шоссе у Кокколевской улице в районе поселка Шушары. За это время рабочие должны обустроить временный выезд.

Ограничения коснутся и 8-й линии Васильевского острова. Со 2 февраля по 29 апреля рядом с домом будут размещать временное ограждение.

ИСТОЧНИК KP.RU