2019-01-30T07:52:21+03:00
Общество

Прогноз погоды на 30 января в Петербурге: Снег и туман

Резкое потепление поднимет температуру со вчерашних -12 до 0 градусов
Петр КИБЕР
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В среду в Петербурге будет слякотно.В среду в Петербурге будет слякотно.Фото: Иван ВИСЛОВ
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В Петербург пришло тепло, зимнее тепло, а вместе с ним и слякоть. После ставших привычными за последние несколько дней морозов, в среду в городе будет слякотно. Снег начнет таять, с крыш потечет вода, а на дорогах образуются большие лужи.

- 30 января ожидается облачная погода. Небольшой снег, вечерам местами туман. Ветер юго-западный, умеренный. Температура днем составит от 0 до -2 градусов. Атмосферное давление будет повышаться, - сообщается на сайте городского гидрометцентра.

И, несмотря на серьезное потепление, на дорогах все также сохранится гололедица. Впрочем, это верно скорее для загородных и областных трасс, а также по отношению к четвергу. Уже завтра, 31 января опять подморозит. Ночью температура опустится до минус шести, а днем будет от трех до пяти градусов ниже ноля. Вот тогда мокрый дороги действительно станут скользкими.

ИСТОЧНИК KP.RU

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