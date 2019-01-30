2019-01-30T09:50:00+03:00
Происшествия

Гадалка сняла с 15-летней школьницы порчу, а также ценности на 160 тысяч рублей

Предприимчивую обманщицу ищет полиция
Петр КИБЕР
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Лже-гадалка обокрала 15-летнюю школьницу на 160 тысяч рублей.Лже-гадалка обокрала 15-летнюю школьницу на 160 тысяч рублей.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Полицейские Невского района Санкт-Петербурга разыскивают мошенницу, которая накануне днем втерлась в доверие к 15-летней школьнице и выманила у нее денег и драгоценностей на 160 тысяч рублей. С заявлением в правоохранительные органы пришла мать подростка.

- По словам заявительницы, 29 января на Шлиссельбургском проспекте к ее дочери 2003 года рождения подошла неизвестная женщина и предложила снять порчу, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

То ли мошенница была крайне убедительна, то ли владела гипнозом, но 15-летня девушка сама отдала ей все деньги, ценности и украшения. Общая сумма ущерба составила более 160 тысяч рублей.

Каким образом у подростка оказалось с собой столько ценностей и наличных – отдельный вопрос. А в отношении неизвестной гадалки возбудили уголовное дело по статье «мошенничество». Сейчас предприимчивую женщину ищут, а полицейские повторяют истину, знакомую с детства – не разговаривайте с незнакомыми взрослыми людьми.

ИСТОЧНИК KP.RU

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