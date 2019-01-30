Сломавшийся светофор создал транспортный коллапс в Купчино

СЕГОДНЯ 10:10 2019-01-30T10:10:23+03:00

Жители микрорайона у Парка Героев просто не могли с утра выехать из своих дворов

Изменить размер текста: A A

Второй день творится «ад» на дорогах Купчино. Из-за сломавшегося светофора на перекрестке Бухарестской улицы и проспекта Славы собралась почти «мертвая» пробка. Местные жители жалуются, что даже не могут выехать на машинах из своих дворов.

- Это просто кошмар. Здесь и так из-за строительства метро проблемы, а сейчас вообще уехать невозможно. Почти час стоим, - сообщает корреспондент «Комсомолки», живущий рядом с проблемным перекрестком.

О том, что подъезды к пересечению Бухарестской и Славы стоят, с утра 30 января пишут и возмущенные водители. В соцсетях и на «Яндекс. Пробках» появляются возмущенные комментарии петербуржцев, опоздавших на работу.

При этом светофоры на одном из самых загруженных перекрестков Фрунзенского района сломался еще вчера вечером, однако ремонтные службы так и не исправили ситуацию.

ИСТОЧНИК KP.RU