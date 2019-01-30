Сломавшийся светофор создал транспортный коллапс в Купчино
Второй день творится «ад» на дорогах Купчино. Из-за сломавшегося светофора на перекрестке Бухарестской улицы и проспекта Славы собралась почти «мертвая» пробка. Местные жители жалуются, что даже не могут выехать на машинах из своих дворов.
- Это просто кошмар. Здесь и так из-за строительства метро проблемы, а сейчас вообще уехать невозможно. Почти час стоим, - сообщает корреспондент «Комсомолки», живущий рядом с проблемным перекрестком.
О том, что подъезды к пересечению Бухарестской и Славы стоят, с утра 30 января пишут и возмущенные водители. В соцсетях и на «Яндекс. Пробках» появляются возмущенные комментарии петербуржцев, опоздавших на работу.
При этом светофоры на одном из самых загруженных перекрестков Фрунзенского района сломался еще вчера вечером, однако ремонтные службы так и не исправили ситуацию.
ИСТОЧНИК KP.RU